POL-PPKO: 17-jähriges Mädchen aus Dernbach (Montabaur) vermisst- ERLEDIGUNG
Koblenz (ots)
Mit Verweis auf die Öffentlichkeitsfahndung von 31.03.26 nach der 17-jährigen Hevin M. teilt die Polizei mit, dass die Vermisste zwischenzeitlich wohlbehalten angetroffen werden konnte.
Die Fahndungsmaßnahmen werden zurückgenommen.
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