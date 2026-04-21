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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 17-jähriges Mädchen aus Dernbach (Montabaur) vermisst- ERLEDIGUNG

Koblenz (ots)

Mit Verweis auf die Öffentlichkeitsfahndung von 31.03.26 nach der 17-jährigen Hevin M. teilt die Polizei mit, dass die Vermisste zwischenzeitlich wohlbehalten angetroffen werden konnte.

Die Fahndungsmaßnahmen werden zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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