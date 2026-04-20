Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizeipräsidium Koblenz veröffentlicht Zahlen zur Kontrollwoche Speed sowie zum Speed-Marathon

Koblenz (ots)

In der Woche vom 13. bis zum 19.04.26 fanden im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz umfangreiche Kontrollmaßnahmen anlässlich des ROADPOL-Programms statt. ROADPOL steht für "European Roads Policing Network". Dabei handelt es sich um eine Nicht-Regierungsorganisation, hervorgegangen aus einem Zusammenschluss von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union. Hauptziel von ROADPOL ist es, die Zahl der Toten und Schwerverletzten auf europäischen Straßen zu reduzieren, die sogenannte Vision Zero. Überhöhte Geschwindigkeit zählt nach wie vor zu den Hauptursachen von Verkehrsunfällen. In o.g. Zeitraum wurden insgesamt 17.829 Geschwindigkeitsverstöße registriert. Gemessen wurde sowohl durch automatisierte Verfahren als auch durch mobile Einsatzkräfte (Lasermessungen und Provida). In der o.g. Anzahl von Verstößen sind auch die 2079 Geschwindigkeitsverstöße enthalten, die am sog. "Speed-Marathon" am 15.04. registriert wurden. Da die Auswertungen noch nicht abschließend erfolgt sind, kann über die Zahl der zu verhängenden Fahrverbote noch keine Angabe gemacht werden.

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