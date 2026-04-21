POL-PPKO: Brand in Andernach
Andernach (ots)
Derzeit stehend mehrere Container im Industriegebiet Andernach in Brand. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz. Aufgrund der Löscharbeiten kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Wir bitten von weiteren Presseanfragen abzusehen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
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