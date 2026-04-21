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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand in Andernach

Andernach (ots)

Derzeit stehend mehrere Container im Industriegebiet Andernach in Brand. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz. Aufgrund der Löscharbeiten kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Wir bitten von weiteren Presseanfragen abzusehen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz

Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

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Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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