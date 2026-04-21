POL-PPKO: Brand in Andernach

Koblenz (ots) - In der Woche vom 13. bis zum 19.04.26 fanden im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz umfangreiche Kontrollmaßnahmen anlässlich des ROADPOL-Programms statt. ROADPOL steht für "European Roads Policing Network". Dabei handelt es sich um eine Nicht-Regierungsorganisation, hervorgegangen aus einem ...

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