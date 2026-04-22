PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Erneute Betrugswelle im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz

Koblenz (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Bereich der Polizei Koblenz erneut zu Anrufwellen im Zusammenhang mit sogenannten Call-Center-Betrügereien. Die Vorgehensweise der Täter variiert, in der Regel wird die sogenannte Einbruchsvariante verwendet oder ähnliche Schocknachrichten, bei denen die Opfer zur Zahlung von Geld oder zur Aushändigung von Wertgegenständen aufgefordert werden. Zur Zeit kommt es zu vermehrten Anrufen durch falsche Polizeibeamte im rechtsrheinischen Bereich mit der o.g. "Einbruchlegende". Die Polizei empfiehlt in solchen Fällen folgende Hinweise dringend zu beachten:

   - Beenden Sie das Telefonat und kontaktieren Sie die örtliche 
     Polizeidienststelle.
   - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür.
   - Geben Sie gegenüber unbekannten Personen keine Namen von 
     Familienangerhörigen preis.
   - Übergeben Sie Unbekannten kein Geld und keine Wertsachen.
   - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu, auch wenn der Anrufer 
     dies ausdrücklich verbietet.
   - Erteilen Sie keine Auskünfte zu Geld- und Vermögenswerten am 
     Telefon.

Bitte warnen Sie Angehörige und Bekannte vor der aktuellen Serie von Betrugsanrufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 22.04.2026 – 08:19

    POL-PPKO: Polizei warnt vor Diesel-Diebstählen

    Koblenz (ots) - Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Koblenz kam es im Zeitraum vom 01.01.2026 bis 31.03.2026 zu einem spürbaren Anstieg von Dieseldiebstählen. Der Anstieg ist möglicherweise auf die derzeit hohen und teils schwankenden Kraftstoffpreise zurück zu führen. Insgesamt wurden im ersten Quartal präsidialweit Strafverfahren in mittlerer zweistelliger Anzahl eingeleitet. Der dadurch entstandene ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 15:34

    POL-PPKO: 17-jähriges Mädchen aus Dernbach (Montabaur) vermisst- ERLEDIGUNG

    Koblenz (ots) - Mit Verweis auf die Öffentlichkeitsfahndung von 31.03.26 nach der 17-jährigen Hevin M. teilt die Polizei mit, dass die Vermisste zwischenzeitlich wohlbehalten angetroffen werden konnte. Die Fahndungsmaßnahmen werden zurückgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Pressestelle - O. Jutz Telefon: 0261-103-50021 E-Mail: ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 00:26

    POL-PPKO: Brand in Andernach

    Andernach (ots) - Derzeit stehend mehrere Container im Industriegebiet Andernach in Brand. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz. Aufgrund der Löscharbeiten kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Wir bitten von weiteren Presseanfragen abzusehen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Telefon: 0261-103-0 E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.koblenz Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Telefon: 0261-103-0 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren