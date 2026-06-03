Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrüger täuschen medizinische Notlage vor

Hildesheim (ots)

BORNUM-(kri)-Am gestrigen Tag, 02. Juni 2026, nahmen unbekannte Täter telefonisch Kontakt zu einer Seniorin aus Bornum auf und gaben sich u. a. als Arzt aus. Sie täuschten eine medizinische Notlage des Sohnes vor, um Schmuck und Bargeld zu ergaunern. Die Geschädigte übergab Wertgegenstände an eine Unbekannte.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt die Dame gegen 13:15 Uhr einen Anruf, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihr Sohn schwer an Darmkrebs erkrankt sei und ein teures Medikament in einer Schweizer Klinik benötige. Die Frau hob daraufhin Bargeld bei ihrer Bank ab und legte dieses gemeinsam mit Schmuckgegenständen in eine Tüte. Gegen 16:00 Uhr erschien eine Frau an der Haustür der Geschädigten und nahm die Wertsachen entgegen. Erst im Anschluss sprach die Seniorin mit Angehörigen über den Vorfall. Dabei stellte sich heraus, dass die geschilderte Notlage ihres Sohnes frei erfunden war und sie Opfer eines Betruges geworden ist.

Die Täterin wurde wie folgt beschrieben:

- weiblich

- ca. 155 bis 160 cm

- Mitte/Ende 30 Jahre

- schlank

- rundes Gesicht

- dunkle Haare, zum Zopf gebunden

- Sonnenbrille getragen

- blaues Shirt

- dunkle 3/4 Hose

- blauer Rucksack

- deutsche Erscheinung

In Tatortnähe hat sich ein Fahrzeug aufgehalten, das in Tatzusammenhang stehen könnte. Zu dem Fahrzeug liegen folgende Informationen vor:

- weißer Pkw Kombi

- getönte Scheiben

- Dachreling

- Panoramadach

Das Fahrzeug hat sich in den Straßen Gerhart-Hauptmann-Straße / Robert-Koch-Straße aufgehalten bzw. diese befahren.

Zeugen, die zu der Frau oder dem Fahrzeug Angaben machen können oder verdächtige Beobachtungen in den Straßen Lehmkuhle, Schulstraße oder Goethestraße getätigt haben, mögen sich bitte mit der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 in Verbindung setzen.

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