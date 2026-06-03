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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach möglicher Straßenverkehrsgefährdung

Hildesheim (ots)

Uppen/ Wendhausen (web) - Die Polizei in Bad Salzdetfurth ermittelt im Fall einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung und bittet den Führer eines Traktorgespanns sich bei der Polizei zu melden.

Am gestrigen Dienstag, zwischen 13:30 Uhr und 13:50 Uhr, befuhr der 59jährige Führer eines grauen VW Touareg die B 6 aus Rtg. Hildesheim kommend in Rtg. Wendhausen. Dabei fiel das Fahrzeug durch eine sehr unsichere Fahrweise auf, wobei der Pkw u. a. in starken Schlangenlinien bewegt worden sein soll. Zudem wurde der Pkw teilweise und nicht nach vollziehbar extrem langsam (ca. 30 km/h) und dann wieder mit überhöhter Geschwindigkeit (ca. 120 km/h) geführt. Zwischen den Ortschaften Wendhausen und Heersum (am Ende des Waldstück und vor der Autobahnbrücke) soll der Pkw derart in den Gegenverkehr gefahren sein, dass ein Traktorgespann (grüner, älterer Traktor mit Anhänger) nach rechts ausweichen musste und nur so einen Zusammenstoß mit dem Pkw gerade noch verhindern konnte.

Die Ursache des Fahrverhaltens ist derzeit noch nicht geklärt und somit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Den Führer des Traktors sucht die Polizei nun als Zeugen und bittet diesen, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) zu melden. Auch mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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