Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Vermisstensuche mit Unterstützung des Polizeihubschraubers

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Momentan sucht die Polizei mit Unterstützung eines Hubschraubers im Bereich Wiesloch / Dielheim nach einer vermissten Frau. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet und dringend medizinische Hilfe benötigt. Zuletzt wurde sie in der Feldrandlage zwischen Wiesloch und Dielheim gesehen. Beschreibung: 26 Jahre alt, ca. 1.60 Meter groß, schlank. Sie trug eine schwarze Jogginghose und einen hellblauen Kapuzenpullover.

Hinweise zu dem momentanen Aufenthaltsort der Vermissten nimmt jede Polizeidienststelle entgegen oder können unter dem Notruf 110 weitergegeben werden.

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