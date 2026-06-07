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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Emmertsgrund: Fahrzeugbrand in der Straße "Emmertsgrundpassage", Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6289205) ereignete sich am Samstagabend des 06.06.2026 gegen 19:00 Uhr in der Straße Emmertsgrundpassage des Heidelberger Stadtteils Emmertsgrund ein Fahrzeugbrand. Der Brand konnte zügig durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden, allerdings wurde der darunter befindliche Straßenbelag in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der entstandene Schaden an dem BMW wird auf ca. 3500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Sebastian Vierling
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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