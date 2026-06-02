POL-NH: Folgemeldung: Der Vermisste Daniel H. ist wieder da

Kassel (ots) - Habichtswald (Landkreis Kassel): Ein 20 Jahre alter Mann aus Schauenburg hat am gestrigen Montagabend an einer Tankstelle in Habichtswald-Ehlen einen anderen Mann mit einem Messer bedroht. Nachdem er zunächst vom Tatort geflüchtet war, kam er einige Zeit später zurück und schoss mehrmals mit einer Schreckschusspistole in die Luft. Außerdem wehrte er ...

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