POL-NH: Folgemeldung: Der Vermisste Daniel H. ist wieder da
Kassel und Schwalm Eder Kreis (ots)
Die Suche nach dem seit 28.05. vermissten 39-Jährigen Daniel H. ist beendet. Er konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem Vermissten unterstützt haben. Medienvertreter werden gebeten, die Fotos der Herrn H. aus den Berichterstattungen zu entfernen.
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