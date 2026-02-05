Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Unbekannte stehlen Pkw - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

Von Montag auf Dienstag (02./03.02.2026) entwendeten unbekannte Täter in der Ulzburger Straße einen Hyundai IONIQ5.

Die Geschädigten parkten den grauen SUV mit SE-Kennzeichen abends gegen 20:30 Uhr auf ihrem Grundstück. Am Folgetag gegen 07:20 Uhr stellten sie fest, dass das Fahrzeug nicht mehr vor Ort war. Das Fahrzeug war über eine App mit dem Smartphone des Geschädigten verbunden. Diese Verbindung wurde um 22:38 Uhr getrennt, weswegen die Polizei derzeit von einer Tatbegehung zu diesem Zeitpunkt ausgeht.

Der vorläufige Gebrauchswert des Fahrzeugs mit Erstzulassung im Jahr 2023 wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

An der vorderen Stoßstange des entwendeten Fahrzeugs war ein loses Plastikteil auf der linken Seite mit Klebeband befestigt.

Der Hyundai verfügt über die sog. "Keyless-Go"-Funktion. Die Polizei gibt den Hinweis, dass Funkschlüssel für dieses Schließsystem nicht in Fahrzeugnähe deponiert und die Funksignale durch geeignete Maßnahmen abgeschirmt werden sollten.

Weitere Informationen, wie man sich vor Autodiebstahl schützen kann, sind unter dem folgenden Link abrufbar: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Die Kriminalpolizei Norderstedt führt die Ermittlungen zu dem Kfz-Diebstahl und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu den Taten oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 040 / 52806-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell