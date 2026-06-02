Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Alkoholisiert und ohne Führerschein hinterm Steuer: Rollerfahrer bei Frontalzusammenstoß mit Pkw verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein hat ein Rollerfahrer am gestrigen Montagabend in Kassel-Rothenditmold einen Verkehrsunfall verursacht. Bei der gefährlichen Trunkenheitsfahrt erlitt der 55 Jahre alte Mann aus Kassel Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Der Unfall hatte sich gegen 19:10 Uhr in der Wolfhager Straße ereignet. Dort war der Mann mit seinem Motorroller in Richtung Rasenallee unterwegs. Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, wollte er offenbar nach links in die Brandaustraße abbiegen. Dabei stieß er dann jedoch frontal mit einem entgegenkommenden Skoda Octavia eines 23-Jährigen zusammen und stürzte zu Boden. Der verletzte Rollerfahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Da ein Atemalkoholtest bei dem 55-Jährigen einen Wert von rund 1,4 Promille ergab, wurde ihm dort auch noch eine Blutprobe entnommen. Außerdem stellte sich heraus, dass ihm der zum Fahren des Motorrollers erforderliche Führerschein bereits vor fast zehn Jahren entzogen worden war. Die Ermittlungen dauern an.

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