Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Keller-Einbrecher werden ertappt und flüchten: Kriminalpolizei sucht Zeugen in Schauenburg-Hoof

Schauenburg (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Zwei Einbrecher sind am heutigen Montagmorgen im Schauenburger Ortsteil Hoof von einem Anwohner ertappt worden. Der Mann und die Frau ergriffen daraufhin die Flucht. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen und bittet um Hinweise auf die Täter.

Wie der Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Habichtswaldstraße einer hinzugeeilten Streife des Polizeireviers Süd-West berichtete, war er gegen 7 Uhr zufällig auf die Täter gestoßen. Diese hatten offenbar zuvor die Hauseingangstür aufgehebelt und sich in den Keller begeben. Dort brachen die Täter dann die Tür eines Kellerabteils auf und durchsuchten es nach Wertvollem, wobei sie auf ein Armband stießen. Bevor sie jedoch noch weitere Räume aufbrechen konnte, wurden sie von dem Hausbewohner ertappt. Die Frau ergriff sofort die Flucht. Sie wurde als 28 bis 32 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und sehr schlank beschrieben und trug ein bauchfreies Oberteil sowie eine Jeanshose. Ihren männlichen Komplizen konnte der Zeuge noch kurzzeitig festhalten, dann gelang aber auch ihm die Flucht in unbekannte Richtung. Er soll etwa 30 Jahre alt,1,70 Meter groß und schwarz gekleidet gewesen sein sowie schwarze Haare und einen schwarzen Drei-Tage-Bart gehabt haben. Die beiden Einbrecher konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr gefasst werden.

Weitere Zeuge, die den Ermittlern der Kasseler Kriminalpolizei Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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