Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Wegen Proteinriegeln im Wert von 9 Euro: Ladendiebin beißt Detektiv

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Wegen Proteinriegeln im Wert von 9 Euro hat eine ertappte Ladendiebin am heutigen Montagmorgen den Detektiv eines Supermarktes in der Kurt-Schumacher-Straße in Kassel verletzt. Wie die Mitarbeiter des Geschäfts der gerufenen Streife des Polizeireviers Mitte schilderten, wollte die 25-jährige Frau gegen 9:20 Uhr das Geschäft verlassen, ohne die Riegel in ihren Hosentaschen zu bezahlen. Als der Ladendetektiv die Frau stoppte, soll sie versucht haben, sich durch Beißen, Kratzen und Treten loszureißen und zu flüchten. Die umgehend hinzugeeilten Polizisten nahmen die 25-Jährige fest und fanden in ihren Taschen nicht nur die Proteinriegel, sondern auch einen Dolch, der sichergestellt wurde. Da die bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getretene Festgenommene deutlich unter Drogeneinfluss stand, musste sie sich auf dem Revier einer Blutentnahme unterziehen. Gegen die 25-Jährige aus dem Hochsauerlandkreis wird nun wegen räuberischen Diebstahls mit Waffen ermittelt.

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