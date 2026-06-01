Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Falsche Bankmitarbeiter erfragen PIN und holen EC-Karte ab: Kriminalpolizei sucht Zeugen in Kassel-Wolfsanger

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger:

Dreiste Betrüger haben am Freitag mit der Masche der falschen Bankmitarbeiter die Bankkarte sowie die dazugehörige PIN-Nummer eines Rentners in Kassel-Wolfsanger erbeutet. Anschließend nutzten sie diese, um an einem Automaten Geld abzuheben. Die Kriminalpolizei Kassel sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise auf den bislang unbekannten Abholer der Bankkarte, der mit einem blauen Kleinwagen bei seinem Opfer vorfuhr.

Wie der Senior später bei der Anzeigenaufnahme angab, hatte er gegen 13:30 Uhr einen Anruf auf seinem Festnetztelefon erhalten. Der unbekannte Mann am anderen Ende der Leitung gab sich glaubhaft als Sicherheitsmitarbeiter seiner Hausbank aus und erzählte eine frei erfundene Geschichte von einer anstehenden Abbuchung vom Konto des hochbetagten Mannes. Angeblich, um die Abbuchung und damit einen finanziellen Schaden zu verhindern, erfragte der Betrüger am Telefon geschickt die PIN-Nummer der Bankkarte des Angerufenen und kündigte außerdem einen Mitarbeiter an, der die Karte in Augenschein nehmen müsse. Kurz darauf, etwa gegen 15 Uhr, fuhr dann ein junger Mann in einem blauen Kleinwagen vor dem Haus des Mannes in einem Wohngebiet zwischen der Fuldatalstraße und der Straße "Wolfsgraben" vor. Auch er gab sich als Bankmitarbeiter aus und behauptete, ein Foto von der Bankkarte fertigen zu müssen. Als der Senior ihm dazu die Bankkarte übergab, ergriff der Mann jedoch die Flucht mit der Karte in unbekannte Richtung.

Der Täter, welcher mit der Bankkarte flüchtete, wurde als etwa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Er soll kurzes, dunkles Haar mit Seitenscheitel gehabt und ein schwarzes Poloshirt sowie eine Jeanshose getragen haben. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder den Ermittlern Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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