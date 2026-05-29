Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Bearded Collie beißt Spaziergänger auf Waldweg nahe Dörnhagen: Hinweise erbeten

Fuldabrück (ots)

Fuldabrück (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Donnerstagmorgen erstattete ein 35-Jähriger aus Fuldabrück Anzeige beim Polizeirevier Ost, da er von einem Hund ins Bein gebissen wurde. Wie der Mann den aufnehmenden Beamten schilderte, war er gegen 6:30 Uhr mit seinem Hund auf einem Waldweg zwischen Fuldabrück-Dörnhagen und Guxhagen-Wollrode spazieren. Als ihm ein Fahrradfahrer mit einem Hund entgegenkam, leinte er sein eigenes Tier an. Im weiteren Verlauf soll der freilaufende weiß-graue Bearded Collie den Hund des 35-Jährigen angegriffen haben, wobei der Fußgänger ins Bein gebissen worden sei, während sein Tier unverletzt blieb. Der Halter des Collies, ein ca. 60 Jahre alter Mann mit normaler Statur und kurzen grauen Haaren, der auf einem E-Bike unterwegs war, fuhr anschließend wild schimpfend davon, so das Opfer. Der 35-Jährige begab sich nach dem Vorfall wegen der Verletzung in ärztliche Behandlung und erstattete im Anschluss die Anzeige.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung auf den Halter des Bearded Collie. Hinweise werden unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

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