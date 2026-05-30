Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Auffahrunfall mit vier beteiligten Pkw und mehreren Verletzten

Kassel (ots)

Kassel Oberzwehren:

Am Freitag kam es gegen 19:29 Uhr auf der Altenbaunaer Straße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Zwei Beteiligte wurden schwer Verletzt durch Rettungskräfte in ein Kasseler Krankenhaus verbracht. Wie die zum Unfallort gerufenen Beamten des Polizeireviers Süd-West zum Unfallhergang berichten, ist ein 67 Jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW auf einen vorausfahrenden Pkw aufgefahren und schleuderte anschließend gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer sowie seine 69 Jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Der vorausfahrende Pkw, besetzt mit 5 Personen im Alter von 8-45 Jahren, geriet durch das Auffahren in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw, besetzt mit drei Personen im Alter von 6-53 Jahren, zusammen und touchierte noch einen weiteren Pkw, besetzt mit einer 51 Jährigen Fahrerin. Die Insassen dieser drei Pkw wurden lediglich leicht verletzt. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 36.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen der Polizei zum Unfall dauern an.

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