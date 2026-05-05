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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl aus PKW in Koblenz-Arzheim- Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 05.05.2026 in Zeit zwischen 20:30 Uhr und 05:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter in der Straße "Am Nußbaum" in Koblenz Stadtteil Arzheim aus einem PKW, VW Touran, eine Handtasche. Zeugen, welche verdächtige Personen oder Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Koblenz 1
Telefon: 0261 / 92156300
PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1
E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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