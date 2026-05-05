POL-PDKO: Diebstahl aus PKW in Koblenz-Arzheim- Zeugen gesucht

Boppard / Spay (ots) - Am Montag, den 20.04.2026 gegen 07:35 Uhr kam es auf der B9 zwischen Spay und Boppard etwa auf Höhe des Campingsplatzes zu einem riskanten und verkehrsgefährdenden Überholvorgang. Ein weißer PKW, vermutlich SUV, überholte mehrere Fahrzeuge ohne Rücksicht auf den entgegenkommenden Verkehr. Ein PKW musste aufgrund des Überholvorganges eine ...

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