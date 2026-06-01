Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Notrufe wegen Körperverletzung und Flaschenwürfen vor Bar: Betrunkener 31-Jähriger sorgt für Polizeieinsatz

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Ein erheblich unter Alkoholeinfluss stehender Mann hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Bunsenstraße in Kassel für einen Polizeieinsatz gesorgt. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte der 31-Jährige in einer Bar eine junge Frau angesprochen und soll dabei so aufdringlich geworden sein, dass weitere Gäste helfend eingreifen wollten. Daraufhin soll der Tatverdächtige plötzlich eskaliert sein, indem er auf einen der Helfer, einen 37 Jahre alten Kneipenbesucher, eingeschlagen habe. Dieser wurde dadurch verletzt. Mehrere Gäste gingen daraufhin dazwischen und drängten den 31-Jährigen nach draußen, wo er schließlich mit mehreren Glasflaschen warf und kaum zu bändigen war, so die Zeugen. Glücklicherweise wurden hierbei keine Personen getroffen und verletzt, allerdings schlug eine Glasflasche auf einem geparkten VW Up ein und beschädigte den Kleinwagen. Die nach Eingang mehrerer Notrufe hinzugeeilten Streifen konnten den Tatverdächtigen, bei dem ein Atemalkoholtest 1,4 Promille ergab, schließlich festnehmen. Der 31-Jährige, der sich nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten muss, wurde erst nach den polizeilichen Maßnahmen und der Ausnüchterung am Samstagmittag wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

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