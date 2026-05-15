Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer leerstehenden Kaufhalle in Rostock

Rostock (ots)

Gegen 13:00 Uhr erhielt die Polizei am heutigen Freitag Kenntnis über eine Qualmentwicklung aus einer alten Kaufhalle in Rostock-Brinckmansdorf. Kurz darauf stand das Gebäude in Vollbrand. Zur Brandbekämpfung waren etwa 50 Kameraden der Rostocker Feuerwehren im Einsatz. Aufgrund bestehender Strom- und Gasversorgung am Objekt wurde ein Vertreter der Stadtwerke mit hinzugezogen. Aktuell dauern die Löschmaßnahmen noch an. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Am kommenden Montag soll ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung gegen Unbekannt.

Hinweise im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock unter der TelNr.: 0381/ 4916 1616 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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