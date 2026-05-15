POL-HRO: Notlandung eines Flugzeuges
Marnitz (ots)
Am 15.05.2026, gegen 15:35 Uhr musste ein 65 jähriger Pilot eines Motorsegler nahe der Ortslage Marnitz (Landkreis LUP) notlanden. Durch die ungewollte Landung entstand am Motorsegler ein Schaden von ca. 20.000 Euro und ein minimaler Schaden an der Ackerfläche. Der Pilot blieb unverletzt und kümmert sich eigenständig um die Bergung des Flugzeuges.
Sascha Puchala
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