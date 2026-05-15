PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Notlandung eines Flugzeuges

Marnitz (ots)

Am 15.05.2026, gegen 15:35 Uhr musste ein 65 jähriger Pilot eines Motorsegler nahe der Ortslage Marnitz (Landkreis LUP) notlanden. Durch die ungewollte Landung entstand am Motorsegler ein Schaden von ca. 20.000 Euro und ein minimaler Schaden an der Ackerfläche. Der Pilot blieb unverletzt und kümmert sich eigenständig um die Bergung des Flugzeuges.

Sascha Puchala

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 12:56

    POL-HRO: Polizei ermittelt nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

    Schwerin (ots) - Die Kriminalpolizei Schwerin ermittelt in einem Fall der gefährlichen Körperverletzung, bei dem ein 18-jähriger Mann nicht unerhebliche Gesichtverletzungen erlitten haben soll. Gesucht werden in diesem Zusammenhang Zeugen, insbesondere eine Autofahrerin, die den Angriff auf den Geschädigten unmittelbar miterlebt haben soll. Nach jetzigem Ermittlungsstand hat sich der Vorfall bereits vor drei Wochen - ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 11:36

    POL-HRO: BMW flüchtet vor Verkehrskontrolle in Wismar

    Wismar (ots) - Bereits am frühen Mittwochabend (13. Mai gegen 17:15 Uhr) entschlossen sich Beamte des Polizeihauptreviers Wismar, in der Poeler Straße einen schwarzen BMW, der in Fahrtrichtung Insel Poel unterwegs war, einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhaltesignale der Polizei und versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht mit stark überhöhter Geschwindigkeit zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren