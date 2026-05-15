POL-HRO: Notlandung eines Flugzeuges

Schwerin (ots) - Die Kriminalpolizei Schwerin ermittelt in einem Fall der gefährlichen Körperverletzung, bei dem ein 18-jähriger Mann nicht unerhebliche Gesichtverletzungen erlitten haben soll. Gesucht werden in diesem Zusammenhang Zeugen, insbesondere eine Autofahrerin, die den Angriff auf den Geschädigten unmittelbar miterlebt haben soll. Nach jetzigem Ermittlungsstand hat sich der Vorfall bereits vor drei Wochen - ...

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