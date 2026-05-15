Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Schwerin (ots)

Die Kriminalpolizei Schwerin ermittelt in einem Fall der gefährlichen Körperverletzung, bei dem ein 18-jähriger Mann nicht unerhebliche Gesichtverletzungen erlitten haben soll. Gesucht werden in diesem Zusammenhang Zeugen, insbesondere eine Autofahrerin, die den Angriff auf den Geschädigten unmittelbar miterlebt haben soll.

Nach jetzigem Ermittlungsstand hat sich der Vorfall bereits vor drei Wochen - am Freitag, den 29.04.2026, auf dem Weg zwischen der Goethestraße und der Bahnhaltestelle Schwerin Mitte ereignet. Gegen ca. 16:30 Uhr soll der aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim stammende junge Mann von mehreren Personen zunächst umstellt und dann unvermittelt angegriffen worden sein. Der 18-jährige Geschädigte taumelte dabei gegen ein parkendes Auto, aus dem eine Frau ausgestieg und in die Auseinandersetzung eingriff, so dass die Täter flüchteten.

Und genau diese Autofahrerin wird gebeten sich telefonisch bei der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin (Tel. 0385/5180-4478) oder per E-Mail (fk4-kpi.schwerin@polmv.de) als Zeugin zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell