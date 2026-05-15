PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Schwerin (ots)

Die Kriminalpolizei Schwerin ermittelt in einem Fall der gefährlichen Körperverletzung, bei dem ein 18-jähriger Mann nicht unerhebliche Gesichtverletzungen erlitten haben soll. Gesucht werden in diesem Zusammenhang Zeugen, insbesondere eine Autofahrerin, die den Angriff auf den Geschädigten unmittelbar miterlebt haben soll.

Nach jetzigem Ermittlungsstand hat sich der Vorfall bereits vor drei Wochen - am Freitag, den 29.04.2026, auf dem Weg zwischen der Goethestraße und der Bahnhaltestelle Schwerin Mitte ereignet. Gegen ca. 16:30 Uhr soll der aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim stammende junge Mann von mehreren Personen zunächst umstellt und dann unvermittelt angegriffen worden sein. Der 18-jährige Geschädigte taumelte dabei gegen ein parkendes Auto, aus dem eine Frau ausgestieg und in die Auseinandersetzung eingriff, so dass die Täter flüchteten.

Und genau diese Autofahrerin wird gebeten sich telefonisch bei der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin (Tel. 0385/5180-4478) oder per E-Mail (fk4-kpi.schwerin@polmv.de) als Zeugin zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Yvonne Hanske
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 11:36

    POL-HRO: BMW flüchtet vor Verkehrskontrolle in Wismar

    Wismar (ots) - Bereits am frühen Mittwochabend (13. Mai gegen 17:15 Uhr) entschlossen sich Beamte des Polizeihauptreviers Wismar, in der Poeler Straße einen schwarzen BMW, der in Fahrtrichtung Insel Poel unterwegs war, einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhaltesignale der Polizei und versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht mit stark überhöhter Geschwindigkeit zu ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 11:08

    POL-HRO: Versammlungslagen in Parchim am Samstag

    Parchim (ots) - Am Samstag, 16. Mai 2026, finden in Parchim mehrere Versammlungen statt, darunter auch der Christopher-Street Day (CSD). Neben dieser zentralen Veranstaltung wurde zudem eine weitere, thematisch entgegengesetzte Versammlung angemeldet. Beide Versammlungen werden als Aufzüge durch Teile des Stadtgebietes führen. Anlässlich der Versammlungen kann es bereits ab den Mittagsstunden im Stadtgebiet zeitweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren