Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versammlungslagen in Parchim am Samstag

Parchim (ots)

Am Samstag, 16. Mai 2026, finden in Parchim mehrere Versammlungen statt, darunter auch der Christopher-Street Day (CSD). Neben dieser zentralen Veranstaltung wurde zudem eine weitere, thematisch entgegengesetzte Versammlung angemeldet. Beide Versammlungen werden als Aufzüge durch Teile des Stadtgebietes führen.

Anlässlich der Versammlungen kann es bereits ab den Mittagsstunden im Stadtgebiet zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen und kurzzeitigen Straßensperrungen kommen. Besonders betroffen sind der Bereich rund um den Bahnhof, die Innenstadt sowie Teile der Weststadt. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, die betroffenen Bereiche nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren und mehr Fahrzeit einzuplanen.

Die Versammlungsbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim steht im engen Austausch mit den Veranstaltern sowie der Polizei, um einen ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlungen sicherzustellen.

Die Polizei wird das Versammlungsgeschehen begleiten und entsprechende Maßnahmen treffen, um die Sicherheit aller Beteiligten sowie einen möglichst störungsfreien Verlauf der Veranstaltungen zu gewährleisten.

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