Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: BMW flüchtet vor Verkehrskontrolle in Wismar

Wismar (ots)

Bereits am frühen Mittwochabend (13. Mai gegen 17:15 Uhr) entschlossen sich Beamte des Polizeihauptreviers Wismar, in der Poeler Straße einen schwarzen BMW, der in Fahrtrichtung Insel Poel unterwegs war, einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhaltesignale der Polizei und versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht mit stark überhöhter Geschwindigkeit zu entziehen.

Dabei überholte der BMW-Fahrer innerorts mehrere Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und riskanter Fahrweise. Zusammenstöße konnten offenbar nur durch abruptes Abbremsen anderer Verkehrsteilnehmer verhindert werden.

Wenige hundert Meter vor dem Kreisverkehr zur Osttangente kam das Fahrzeug aufgrund der dichten Verkehrslage zum Stillstand. Die eingesetzten Beamten nutzten die Situation und blockierten den BMW. Der Fahrzeugführer setzte daraufhin zurück und fuhr über einen kombinierten Geh- und Radweg, bevor seine Fahrt an einem Laternenmast endete. Der hierbei entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Die Beamten konnten den 19-jährigen deutschen Fahrzeugführer, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, anschließend stellen. Zur Prüfung der Verkehrstüchtigkeit wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der BMW wurde auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Schwerin sichergestellt.

Gegen den 19-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des BMW-Fahrers gefährdet wurden oder die sonstige Angaben zum Sachverhalt machen können, sich beim Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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