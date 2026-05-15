Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall bei Lübtheen

Garlitz/Lübtheen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Freitag auf der Kreisstraße 19 bei Lübtheen kam ein 16-Jähriger ums Leben. Ein 15-jähriger Mitfahrer wurde leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 16-Jährige gegen 02:00 Uhr mit einem BMW die K19 zwischen Garlitz und Brömsenberg, als das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Straßenbaum prallte. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der 15-jährige Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Hagenow gebracht. Der Fahrer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem war das Fahrzeug nicht zugelassen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kam ein DEKRA-Sachverständiger zur Klärung der genauen Unfallursache zum Einsatz. Der verunfallte BMW wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die K19 mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell