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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Regenschauer und Hagel am Herrentag sorgen für mehrere Verkehrsunfälle auf der A24

A24 Kreuz Schwerin-Hagenow (ots)

Am 14.05.2026 kam es in der Zeit von 12:15 Uhr bis 13:00 Uhr auf der A24 zwischen dem Autobahnkreuz Schwerin und der Anschlussstelle Hagenow zu mehreren Verkehrsunfällen. Innerhalb von 45 Minuten wurden insgesamt acht Verkehrsunfälle gemeldet. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich in allen Fällen um sogenannte Alleinunfälle. Ursächlich dürfte insbesondere eine nicht angepasste Geschwindigkeit bei den vorherrschenden Witterungsverhältnissen mit starkem Regen und Hagel gewesen sein. Bei einem Unfall wurden die Insassen eines Pkw aus dem Kreis Bad Segeberg nach der medizinischen Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Beteiligte wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt, konnten jedoch anschließend entlassen werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A24 zeitweise voll gesperrt werden. Es kam hierbei zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird derzeit auf etwa 97.000 Euro geschätzt.

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst

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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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