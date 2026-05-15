Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Randalierer in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt gestellt - Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen

Rostock (ots)

Gegen 03:00 Uhr meldete sich in der heutigen Nacht zum 15. Mai 2026 ein Zeuge bei der Polizei und machte Angaben zu einer randalierenden männlichen Person in der Hundertmännerstraße in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Nach ersten Erkenntnissen soll der beschriebene Jugendliche unter anderem mehrere abgestellte Fahrräder umgestoßen haben.

Als die alarmierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Rostock am Einsatzort eintrafen, war die Person gerade dabei, Bauzäune auf die Fahrbahn zu werfen. Bereits zuvor hatte er mutmaßlich mehrere Gegenstände einer Baustelle auf die Straße gelangt, darunter unter anderem Baumaterial sowie eine Baustellenampel.

Beim Erblicken des Streifenwagens versuchte der Tatverdächtige zu flüchten. Den eingesetzten Polizeibeamten gelang es jedoch, den jungen Mann nach kurzer Verfolgung zu stellen und zu Boden zu bringen.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16-jährigen Deutschen. Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,68 Promille.

Gegen den 16-Jährigen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Rostock geführt.

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