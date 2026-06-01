Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Navigationsgerät und Fahrersitz aus Lexus ausgebaut: Polizei bittet um Hinweise auf Auto-Aufbrecher in Wolfhagen-Ippinghausen

Wolfhagen (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Im Wolfhagener Stadtteil Ippinghausen hatten es unbekannte Auto-Aufbrecher in der Nacht zum gestrigen Sonntag auf das festverbaute Navigationssystem und den Fahrersitz eines Lexus abgesehen. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, ereignete sich die Tat zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 07:30 Uhr, in der Rosenstraße. In dieser Zeit hatten die Täter die Fahrerscheibe des Pkw eingeschlagen und anschließend fachmännisch den Sitz und das Navigationsgerät samt Bedienteilen ausgebaut, bevor sie unerkannt flüchteten.

Die Kriminalpolizei in Kassel sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0561-9100 entgegen.

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