Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Mit Messer gedroht und in die Luft geschossen: 20-Jähriger in Habichtswald-Ehlen festgenommen

Kassel (ots)

Habichtswald (Landkreis Kassel):

Ein 20 Jahre alter Mann aus Schauenburg hat am gestrigen Montagabend an einer Tankstelle in Habichtswald-Ehlen einen anderen Mann mit einem Messer bedroht. Nachdem er zunächst vom Tatort geflüchtet war, kam er einige Zeit später zurück und schoss mehrmals mit einer Schreckschusspistole in die Luft. Außerdem wehrte er sich gegen seine anschließende Festnahme, wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde. Der 20-Jährige musste die Nacht daraufhin in einer Zelle des Polizeigewahrsams verbringen und sich nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Wie die Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, waren sie bereits gegen 22:20 Uhr erstmals zu der Tankstelle gerufen worden. Eine Angestellte hatte ihnen geschildert, dass ein offensichtlich betrunkener Mann zuvor bei ihr am Nachtschalter drei Dosen Bier gekauft und sie anschließend bedroht habe. Als ein hinzugekommener Angehöriger der jungen Frau zur Hilfe gekommen sei, soll der Betrunkene ein Messer gezückt und ihn damit bedroht haben, bevor er schließlich auf seinem Fahrrad davongefahren sei. Nachdem die Fahndungsmaßnahmen erfolglos verlaufen waren, wurden die Beamten kurz nach 23 Uhr erneut gerufen, da der Mann zu dem Tankstellengelände zurückgekehrt sein und mehrmals mit einer Pistole in die Luft geschossen haben sollte. Sofort eilten zahlreiche Streifen nach Habichtswald-Ehlen, wovon eine den Mann dank der abgegebenen Personenbeschreibung noch auf der Anfahrt zum Tatort entdecken und trotz Gegenwehr festnehmen konnte. Die zuvor weggeworfene Schreckschusspistole stellten die Polizisten sicher. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille, weshalb dem 20-Jährigen zur Feststellung der genauen Alkoholkonzentration eine Blutprobe entnommen wurde. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er schließlich in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

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