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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/B38a - 38-jähriger Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab und verletzt sich

Mannheim (ots)

Am Samstag kam es gegen 13:40 Uhr auf der B38a in Höhe der Überleitung zur B36 zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad.

Der 38-jährige Fahrer des Zweirads verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam alleinbeteiligt rechts von der Fahrbahn ab, wo er stürzte und sich schwer verletzte. Hierbei wurde ein Verkehrsschild aus der Befestigung gerissen. Am Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, weshalb es abgeschleppt werden musste.

Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Der Verunfallte kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Unfallermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
David Freudenstein
Telefon: 0621 174-3333
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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