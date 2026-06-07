POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Störung der Telefonanlage beim Polizeirevier Neckargemünd
Neckargemünd (ots)
Aufgrund einer Störung der Telefonanlage beim Polizeirevier Neckargemünd ist deren Hauptanschluss, Tel. 06223/9254-0, bis auf Weiteres nicht erreichbar. Eine telefonische Kontaktaufnahme kann über den Nebenanschluss, Tel. 0174/1848753, erfolgen. In dringenden Fällen verständigen Sie bitte den Polizeinotruf unter der "110".
Sobald die Störung behoben ist wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jan Freytag
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
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