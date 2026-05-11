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Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Mit E-Scooter gestürzt - 19-Jähriger verletzt

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Samstag (9. Mai, 3 Uhr) meldete sich ein 19-Jähriger unter der 112 bei der Feuerwehr und schilderte schwere Verletzungen an Kopf und Schulter nach einem Sturz mit einem E-Scooter. Den ebenfalls hinzugerufenen Polizisten sagte der Mann, dass sich auf dem Weg von der Arbeit nach Hause das Vorderrad seines E-Scooters verkeilt habe und er daraufhin gestürzt sei. Das Ganze sei am Rheindeich von Baerl kommend in Richtung Walsum passiert. Der 19-Jährige habe den E-Scooter an einem Zaun angeschlossen und sei zunächst zu Fuß weiter gelaufen, bis die Schmerzen zu groß wurden und er am Willy-Brandt-Ring die Einsatzkräfte informierte. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen des Unfalls. Hinweise werden unter 0203 2800 entgegen genommen.

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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