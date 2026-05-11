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Polizei Duisburg

POL-DU: Bruckhausen/Rahm/Alt-Hamborn: Mehrere Brände am Wochenende

Duisburg (ots)

Am Wochenende kam es zu gleich mehreren Bränden im Stadtgebiet. Die Fälle im Detail: Ein Zeuge (54) meldete am Samstagabend (9. Mai, 23:15 Uhr) einen Schuppen-Brand in einer Kleingartenanlage an der Papiermühlenstraße in Bruckhausen. Als seine Löschversuche misslangen, verständigte er die Feuerwehr.

In der Nacht zu Montag (11. Mai, 2:40 Uhr) brannte ein Carport an der Angermunder Straße in Rahm. In Folge des Brandes wurde ein Auto ebenfalls beschädigt.

Aus bisher unbekannten Gründen geriet ebenfalls in der Nacht zu Montag (11. Mai, 3 Uhr) ein Pkw (Jaguar) an der Geeststraße in Alt-Hamborn in Brand, den Einsatzkräfte der Feuerwehr Duisburg löschten.

In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat 11 die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

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Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
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außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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