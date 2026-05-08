Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Drogendealer gefasst

Duisburg (ots)

Am Donnerstagabend (7. Mai, 21 Uhr) beobachteten Polizisten im Kantpark, in der Nähe des Paul-Klee-Weg, eine Drogenübergabe und stellten den Dealer.

Nachdem die Einsatzkräfte den Dealer (42) und den Käufer angesprochen hatten, durchsuchten sie den 42-Jährigen Drogenverkäufer. Die Beamten fanden Betäubungsmittel, mehrere Handys, Bargeld (in szenetypischer Stückelung) sowie einen Personalausweis einer anderen Person und stellten alles sicher. Der 24-Jährige Käufer muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen und erhielt einen Platzverweis.

Der 42-Jährige wurde ebenfalls des Platzes verwiesen, weigerte sich jedoch zu gehen und wurde verbal aggressiv, sodass die Polizisten ihn zur Durchsetzung der Maßnahme in Gewahrsam nahmen. Bei einer erneuten Durchsuchung fanden die Beamten weitere Drogen in den Tiefen seiner Socken und stellten auch diese sicher. Da er Angaben dazu machte, dass er zu Hause Drogen konsumieren würde, erwirkten die Einsatzkräfte bei der Staatsanwaltschaft Duisburg einen Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung an der Neubreisacher Straße in Meiderich. Kräfte der Bereitschaftspolizei sowie ein Rauschgiftspürhund der Duisburger Polizei durchsuchten die Wohnung samt Kellerräume und fanden Betäubungsmittel in einer nichtgeringen Menge, Munition, Bargeld und mehrere Personaldokumente und stellten auch hier alles sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter beim Amtsgericht Duisburg einen Untersuchungshaftbefehl wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln in einer nicht geringen Menge. Das Kriminalkommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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