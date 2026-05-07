Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Autofahrer nach internistischem Notfall reanimiert - Zeugen und Polizei leisten Erste Hilfe

Duisburg (ots)

Ein 65-jähriger Autofahrer erlitt am Mittwochmorgen (6. Mai, 8:45 Uhr) auf der Gutenbergstraße offenbar einen internistischen Notfall und verlor dadurch die Kontrolle über seinen Fiat. Der Wagen kollidierte anschließend mit zwei geparkten Pkw.

Zeugen eilten sofort zu dem Fahrzeug, schlugen die Beifahrerscheibe ein und zogen den bewusstlosen Mann aus dem Auto. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte brachten sie ihn in die stabile Seitenlage. Die alarmierten Polizisten leisteten umgehend Erste Hilfe und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Ein Notarzt konnte den 65-Jährigen im weiteren Verlauf erfolgreich reanimieren. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fiat sowie ein Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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