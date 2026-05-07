Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Betrüger gibt sich als Handwerker aus - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (5. Mai, 15 Uhr) klingelte ein Unbekannter bei einer 85-Jährigen von der Düsseldorfer Straße Ecke Heerstraße und gab sich als Handwerker aus, um sich Zutritt zu ihrer Wohnung zu verschaffen.

Er gab an, dass das Mehrfamilienhaus Wasserprobleme hätte. Nachdem er mit den vermeintlichen Arbeiten fertig war und die Wohnung verließ, stellte die Seniorin fest, dass Bargeld und Schmuck fehlten und verständigte die Polizei.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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