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POL-DU: Marxloh: Auto überschlägt sich in Parkhaus

POL-DU: Marxloh: Auto überschlägt sich in Parkhaus
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Duisburg (ots)

Eine 39-Jährige hat am Dienstagnachmittag (5. Mai, 16:15 Uhr) in einem Parkhaus an der Roonstraße die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Der VW Touran überschlug sich daraufhin.

Die Einzelheiten:

Die Fahrerin war gerade dabei im Parkhaus zum obersten Parkdeck zu fahren. Im Kurvenbereich stieß sie - so schilderte sie es der Polizei - gegen den Bordstein und legte daraufhin den Rückwärtsgang ein. Dabei verwechselte sie offenbar Gas und Bremse, sodass der Wagen ruckartig zurücksetzte, gegen einen weiteren erhöhten Bordstein prallte und sich schließlich überschlug. Die 39-Jährige und ihre 19 Jahre alte Beifahrerin kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache übernommen.

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https://duisburg.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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