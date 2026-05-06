Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtmitte: Ermittlungen nach E-Mail-Eingang an Gymnasium

Duisburg (ots)

Am Montagnachmittag (4. Mai) erreichte die Polizei Duisburg die Information, dass am Landfermann-Gymnasium an der Mainstraße eine Droh-E-Mail eingegangen ist. In dieser Mail wurden Straftaten zum Nachteil der Schülerschaft und Bediensteten der Schule angekündigt.

Die Polizei nimmt derartige Drohungen stets ernst und prüft sie im Einzelfall sorgfältig - vor allem, um Risiken für die Bevölkerung frühzeitig zu erkennen und zu verhindern, aber auch, um mögliche Zusammenhänge mit vergleichbaren Straftaten aus der Vergangenheit zu erkennen. In diesem Fall sind Experten der Kriminalpolizei zu der Einschätzung gekommen, dass nicht von einer Ernsthaftigkeit der Drohung auszugehen ist. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 36 dauern weiter an. Die Duisburger Polizei steht in regem Austausch mit der Schulleitung. Die Beamtinnen und Beamten werden lageangepasste Maßnahmen in diesem Fall durchführen.

Die Polizei warnt in dem Zusammenhang: Jede Drohung dieser Art begründet den Anfangsverdacht einer Störung des öffentlichen Friedens durch Androhungen von Straftaten und wird konsequent ermittelt und strafrechtlich verfolgt.

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