Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (37) 'NULL RISIKO - 100 % LEBEN' - die neue Kampagne zur Sicherheit im Straßenverkehr

POL-MFR: (37)
  • Bild-Infos
  • Download

Mittelfranken (ots)

Mit dem Verkehrssicherheitsprogramm 'Bayern Mobil - sicher ans Ziel' unter dem diesjährigen Motto 'Sicherheit auf Landstraßen', hat sich die Bayerische Staatsregierung das Ziel gesetzt, die Verkehrssicherheit auf Bayerns Straßen bis zum Jahr 2030 weiter zu erhöhen. Auch das Polizeipräsidium Mittelfranken setzt nach wie vor einen wichtigen Schwerpunkt in der Verkehrssicherheitsarbeit und hat nun in den sozialen Medien eine neue Kampagne zur Sicherheit im Straßenverkehr gestartet.

Unter dem anpassbaren Leitsatz 'NULL RISIKO - 100 % LEBEN' hat das Polizeipräsidium Mittelfranken in der vergangenen Woche eine neue Social-Media-Kampagne gestartet. Das Ziel ist es, auf den polizeieigenen Social-Media-Kanälen fortlaufend Beiträge rund um das Thema Sicherheit im Straßenverkehr zu veröffentlichen und hierbei wichtige Hinweise zu platzieren.

Unsere Beiträge zur Verkehrssicherheit sind unter folgenden Links abrufbar:

https://www.facebook.com/polizeimittelfranken

https://x.com/PolizeiMFR

https://www.instagram.com/polizeimfr/

Sowie über den WhatsApp-Kanal der Polizei Mittelfranken

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

