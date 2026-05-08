Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Bedroht und ausgeraubt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein 30-jähriger Mann erschien am Donnerstag (7. Mai) auf der Polizeiwache Hamborn und zeigte an, am Mittwochabend (6. Mai, gegen 19 Uhr) auf der Duisburger Straße in Höhe der Feuerwache Hamborn an einer dortigen Parkanlage ausgeraubt worden zu sein.

Er berichtete den Beamten von mindestens zehn Unbekannten unter Vorhalt einer Schusswaffe sowie mehrerer Messer bedroht worden sein. Die Täter nahmen ihm Bargeld ab und flüchteten anschließend.

Bei der Gruppe soll es sich überwiegend um junge Männer gehandelt haben, die ihr Gesicht mit Schals verdeckt hatten.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu der Gruppe machen können. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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