Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Falscher Wasserwerker erbeutet Schmuck - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat sich am Donnerstagmittag (7. Mai, gegen 13:30 Uhr) unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer 90-jährigen Duisburgerin im Bereich der Nombericher Straße verschafft und Schmuck entwendet.

Der Mann gab sich gegenüber der Seniorin als Wasserwerker aus, zeigte einen vermeintlichen Dienstausweis vor und behauptete, den Wasserdruck überprüfen zu müssen. Dazu forderte er die Frau auf, einen Wasserschlauch festzuhalten, während er angeblich in den Keller gehen wolle, um dort Messungen vorzunehmen. Sie sollte zudem ihren Goldschmuck ablegen, damit sie keinen Stromschlag erleide. Die 90-Jährige übergab daraufhin ihren Ehering sowie Perlenohrringe. Anschließend verschwand der Mann in Richtung Keller und kehrte nicht mehr zurück.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, dunkle Haare, schwarzer Anzug. Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Die Polizei warnt: Trickbetrüger treten häufig äußerst überzeugend auf, sodass sie kaum von echten Dienstleistern zu unterscheiden sind. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, wenn Sie keinen Besuch erwarten. Sensibilisieren Sie insbesondere ältere Angehörige für diese Betrugsmaschen.

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