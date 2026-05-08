Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn/Neudorf-Nord: 5 Männer verschleppten 26-Jährigen - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen nach einem erpresserischen Menschenraub zum Nachteil eines 26-Jährigen vom 30. April, 21 Uhr, aufgenommen und sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Der Fall im Detail:

Ein 26-Jähriger fuhr mit seinem Pkw zur Obermarxloher Straße in Hamborn, um sich mit einem Bekannten zu treffen. Doch statt seines Kontaktes erschienen fünf Männer in einem schwarzen Mercedes V-Klasse. Sie haben den Münsteraner verschleppt und im Anschluss ausgeraubt.

Zeugen verständigten die Polizei, weil der schwarze Wagen mit geöffneten Türen am Kammerweg in Neudorf, in der Nähe einer Sportanlage, stand und ihnen verdächtig vorkam. Als die Einsatzkräfte eintrafen, ergriffen fünf Personen die Flucht über einen Schotterweg in Richtung des Aktienwegs. Die Beamten fanden den 26-Jährigen im Fahrzeug.

Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern weiterhin an. Wenn Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben und nähere Angaben zu den Tätern machen können, dann melden Sie sich bitte bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0203 2800.

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