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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall beim Abbiegen - 72-Jähriger leicht verletzt

Lingen (ots)

Am Montag, den 18.05.2026, kam es gegen 16:59 Uhr im Bereich der Bremer Straße in Lingen zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 72-jähriger Fahrer eines Volvo XC40 die B213 aus Richtung Lingen kommend in Fahrtrichtung Bawinkel und beabsichtigte, nach links auf die K301 abzubiegen. Ein 91-jähriger Fahrer eines Volvo XC60 befuhr zeitgleich die K301 und wollte nach links auf die B213 einbiegen. Dabei übersah er offenbar den bevorrechtigten Volvo XC40. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der 72-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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