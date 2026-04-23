Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung von Oberlichtern - Zeugen gesucht

Schlitz (ots)

Schlitz. Im Zeitraum von Dienstag (22.04), 18 Uhr, bis Mittwoch (23.04), 16 Uhr, betraten bisher unbekannte Täter nach derzeitigem Stand das Flachdach des Umkleidetraktes der Schlitzerlandhalle in der Schlesischen Straße und beschädigten durch Bewurf mit Steinen und weiterer Gewalteinwirkung zwei Oberlichter. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 2.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeiposten Schlitz)

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