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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mannheim (ots)

Eine 52-jährige Pedelec-Fahrerin wurde am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Oststadt schwer verletzt.

Ein 82-jähriger Mann war gegen 1522.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Mollstraße in Richtung Augustaanlage unterwegs. An der Kreuzung zur Sophienstaße missachtete er die Vorfahrt der 52-Jährigen, die mit ihrem Pedelec die Sophienstraße in Richtung Karl-Ludwig-Straße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Dabei stürzte die Pedelec-Fahrerin auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen am Knie und am Hinterkopf zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die weiteren Unfallvermittlungen übernahm das Polizeirevier Mannheim-Oststadt.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 52-Jährige keinen Fahrradhelm getragen hatte. Ein geeigneter und richtig angepasster Fahrradhelm kann dazu beitragen, schwerere Verletzungen zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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