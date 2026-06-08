POL-MA: Mannheim: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Mannheim (ots)
Eine 52-jährige Pedelec-Fahrerin wurde am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Oststadt schwer verletzt.
Ein 82-jähriger Mann war gegen 1522.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Mollstraße in Richtung Augustaanlage unterwegs. An der Kreuzung zur Sophienstaße missachtete er die Vorfahrt der 52-Jährigen, die mit ihrem Pedelec die Sophienstraße in Richtung Karl-Ludwig-Straße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Dabei stürzte die Pedelec-Fahrerin auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen am Knie und am Hinterkopf zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.
Die weiteren Unfallvermittlungen übernahm das Polizeirevier Mannheim-Oststadt.
Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 52-Jährige keinen Fahrradhelm getragen hatte. Ein geeigneter und richtig angepasster Fahrradhelm kann dazu beitragen, schwerere Verletzungen zu verhindern.
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