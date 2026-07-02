PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus +++ Polizei bittet um Hinweise

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben im Laufe des Monats Juni versucht, in ein Einfamilienhaus in der Lechterstraße in Berne einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter im Zeitraum von Montag, 1. Juni 2026, 00:00 Uhr, bis Dienstag, 30. Juni 2026, 15:00 Uhr, ein rückwärtig gelegenes Fenster des Wohnhauses gewaltsam zu öffnen. Das Vorhaben scheiterte, sodass es den Unbekannten nicht gelang, in das Gebäude einzudringen.

Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 750 Euro.

Die Polizei Brake hat die Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchdiebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lechterstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/9350 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren