Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus +++ Polizei bittet um Hinweise

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben im Laufe des Monats Juni versucht, in ein Einfamilienhaus in der Lechterstraße in Berne einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter im Zeitraum von Montag, 1. Juni 2026, 00:00 Uhr, bis Dienstag, 30. Juni 2026, 15:00 Uhr, ein rückwärtig gelegenes Fenster des Wohnhauses gewaltsam zu öffnen. Das Vorhaben scheiterte, sodass es den Unbekannten nicht gelang, in das Gebäude einzudringen.

Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 750 Euro.

Die Polizei Brake hat die Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchdiebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lechterstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/9350 zu melden.

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