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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Einbruch in Grundschule Huntlosen +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 26. Juni 2026, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 30. Juni 2026, 07:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in die Grundschule an der Bahnhofstraße in Huntlosen einzubrechen.

Die Täter versuchten sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Ein Betreten der Schule gelang jedoch nicht. Durch das gewaltsame Vorgehen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei Wildeshausen bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Grundschule beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04431/9410 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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