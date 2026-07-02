Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unfallflucht nach Parkmanöver mit hohem Sachschaden +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Chaukenstraße in Nordenham bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Mittwoch, 1. Juli 2026, gegen 10:30 Uhr, seinen Pkw in der Chaukenstraße in Fahrtrichtung Borkumstraße einzuparken.

Beim Einparkversuch kam es zum Zusammenstoß mit einem ordnungsgemäß geparkten schwarzen Mercedes sportlicher Ausführung.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen liegen Hinweise darauf vor, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen grauen Ford gehandelt haben könnte.

Die Polizei Nordenham hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem grauen Ford beziehungsweise dessen Fahrzeugführer geben können, sich unter der Telefonnummer 04731/2694-115 zu melden.

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