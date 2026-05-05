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Polizei Wuppertal

POL-W: W Auseinandersetzung in Lebensmittelgeschäft

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (04.05.2026, 14:00 Uhr) gerieten drei Männer in einen 
Streit, bei dem zwei von ihnen Verletzungen erlitten und in 
Krankenhäuser kamen. 

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 49-Jähriger mit einem 
53-Jährigen in eine verbale Streitigkeit. Bei den Männern handelt es 
sich um Arbeitskollegen eines Lebensmittelgeschäfts an der Berliner 
Straße. 
Der 53-jährige verständigte daraufhin seinen 22-jährigen Sohn, der 
daraufhin an der Örtlichkeit erschien. Anschließend kam es zu einer 
verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 49-Jährigen
und dem 22-Jährigen, bei der sie sich gegenseitig angriffen. 
Letztlich griff der 49-Jährige seinen Kontrahenten mutmaßlich mit 
einem Messer an und fügte ihm oberflächliche Verletzungen zu. 

Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser. 

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die 
Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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