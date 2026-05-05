Polizei Wuppertal

POL-W: W Auseinandersetzung in Lebensmittelgeschäft

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (04.05.2026, 14:00 Uhr) gerieten drei Männer in einen Streit, bei dem zwei von ihnen Verletzungen erlitten und in Krankenhäuser kamen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 49-Jähriger mit einem 53-Jährigen in eine verbale Streitigkeit. Bei den Männern handelt es sich um Arbeitskollegen eines Lebensmittelgeschäfts an der Berliner Straße. Der 53-jährige verständigte daraufhin seinen 22-jährigen Sohn, der daraufhin an der Örtlichkeit erschien. Anschließend kam es zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 49-Jährigen und dem 22-Jährigen, bei der sie sich gegenseitig angriffen. Letztlich griff der 49-Jährige seinen Kontrahenten mutmaßlich mit einem Messer an und fügte ihm oberflächliche Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

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