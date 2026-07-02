Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Heckenbrand in Wardenburg +++ Polizei sucht Zeugen

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Delmenhorst (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstag, 2. Juli 2026, gegen 01:10 Uhr, eine Hecke in der Straße Stapelriede in Wardenburg in Brand geraten.

Die Freiwillige Feuerwehr Wardenburg übernahm die Löscharbeiten und konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar. Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich der Straße Stapelriede beobachtet haben oder Hinweise zur Brandentstehung geben können, sich unter der Telefonnummer 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

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