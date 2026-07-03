Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Verkehrsunfall auf der B211 in Ovelgönne leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 211 in Ovelgönne sind zwei Personen am Donnerstag, den 2. Juli 2026, gegen 19:30 Uhr, leicht verletzt worden.

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Horgenzell befuhr mit seinem Pkw VW die B211 in Fahrtrichtung Oldenburg. Der vorausfahrende VW eines 25-jährigen Mannes aus Oldenburg musste verkehrsbedingt abbremsen. Der 21-Jährige geriet daraufhin mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 60-jährigen Mannes aus Brake.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes gegen einen entgegenkommenden Lkw mit Tankanhänger geschleudert, der von einem 19-jährigen Mann aus Emmen geführt wurde. Infolge der Kollision verlor der Lkw mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff.

Der 21-jährige Unfallverursacher sowie der 60-jährige Mercedes-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der 60-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der VW des 21-Jährigen, der Mercedes sowie der Lkw mit Tankanhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Aufgrund des ausgelaufenen Dieselkraftstoffs war eine Reinigung der Fahrbahn erforderlich, weshalb die Bundesstraße über einen längeren Zeitraum gesperrt werden musste. Die Sperrung konnte gegen 22:40 Uhr wieder aufgehoben werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

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